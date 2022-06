Carlos Palacios foi contratado para a Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 26/06/2022 12:05

Depois de sair chorando de campo contra o Grêmio, quando chutou uma bola no travessão nos acréscimos, Palacios enfim pôde abrir o sorriso de alegria e alívio após o apito final. Na vitória por 3 a 0 sobre o Operário-PR, pela Série B, o meia chileno marcou o terceiro gol e encerrou o jejum de mais de um ano sem balançar redes em uma partida oficial.



A última vez em que Palacios havia marcado foi em 14 de janeiro de 2021, pelo Unión Espanhola, do Chile. Na nona partida pelo Vasco, o chileno, contratação mais cara para a Série B, já com a ajuda da 777 Partners, pôde celebrar o fim do jejum com a família em São Januário.



"Felicidade. Há muito tempo esperando por isso. Minha família estava em São Januário e são as pessoas mais importantes da minha vida, assim como um amigo que já não está na terra, está no céu, mas junto comigo e sei que me empurrou para fazer esse gol. Tiro esse peso de cima para seguir fazendo o melhor de mim e trabalhando dia a dia", afirmou Palacios.



Aos poucos, o jovem de 21 anos vai mostrando sua importância dentro do elenco e ganhando confiança e espaço no time. Para o técnico Maurício Souza, há mais de uma maneira de aproveitar Palacios durante os jogos.



"Quando a gente coloca ele, traz o Figueiredo para 9 e pede ao Palacios para que, com a bola, faça esse movimento aberto. E, quando a bola circular, que ele venha para dentro para ser mais um homem. Defensivamente, o Palacios é um jogador que não retorna tanto. A gente começou a ganhar as segundas bolas e a ter o contra-ataque no pé dele. Isso é uma coisa que a gente vem analisando, é uma estratégia nossa de momento de jogo. É um jogador com uma qualidade muito grande, provou isso. entendo que ele, nesse momento, pode entrar tanto por fora como por dentro", analisou o treinador vascaíno.