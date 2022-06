Vice-presidente do Vasco comemora atitude do clube contra discriminação: 'Fazer o certo, não o que é mais fácil' - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Vice-presidente do Vasco comemora atitude do clube contra discriminação: 'Fazer o certo, não o que é mais fácil'Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 25/06/2022 15:00

Rio - O vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, comentou sobre a campanha que o Cruz-Maltino desenvolveu no mês do orgulho LGBTQIA+, na última sexta-feira, após a vitória por 3 a 0 sobre o Operário, em São Januário, pela 14ª rodada do Brasileirão da Série B. Na ocasião, o dirigente exaltou a linda festa da torcida cruz-maltina em favor da diversidade.

"Mais um dia que fica na história do Vasco da Gama. Sua história pioneira de lutas e empunhando bandeiras, que muitos não têm coragem ou a vontade de empunhar. O Vasco diz: nós queremos fazer o certo, não o que é mais fácil. E o certo é defender a igualdade, inclusão, o respeito e é o que tem feito o nosso clube", disse Carlos Osório.

Em 2021, o Vasco modificou o design da camisa para a campanha em favor da diversidade. Neste ano, o Cruz-Maltino decidiu dar mais foco à torcida pelo fato de ser o carro chefe nesta temporada.

"Contra a discriminação, contra a violência nos estádios, a favor de uma união e de uma integração. Eles abraçaram essa causa, assinaram um lindo manifesto e hoje tivemos esse espetáculo aqui em São Januário, com a torcida realmente abraçando a causa", exaltou o dirigente.



"Ano passado fizemos a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Uma camisa inovadora, que mexeu com o design da camisa do Vasco. E foi um sucesso absoluto, uma das camisas mais vendidas na história do clube", concluiu.