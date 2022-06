Anderson Conceição treina com curativo na testa - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 27/06/2022 18:27

Rio - O Vasco da Gama se apresentou no começo da tarde desta segunda-feira (27), no CT Moacyr Barbosa, para iniciar seus preparativos para o confronto com o Novorizontino, na quarta-feira (29). No inicio do treinamento, um fato curioso chamou a atenção dos presentes no CT. O zagueiro Anderson Conceição, que sofreu um corte na vitória sobre o Operário, na sexta-feira, treinou com um curativo na cabeça.

Por conta do choque, o defensor precisou levar seis pontos no local. No entanto, ao passar pelos jornalistas no treino desta segunda, Anderson foi perguntado se poderia jogar na quarta-feira, mesmo com o corte e os pontos. O zagueiro sorriu e acenou positivamente.

O lance do corte de Anderson ocorreu aos 35 minutos do primeiro tempo do duelo de sexta-feira. Na ocasião, Anderson precisou jogar com uma touca de natação e uma proteção improvisada para poder estancar o sangramento até o intervalo, quando teve a testa costurada.

Vasco da Gama e Novorizontino se enfrentarão nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), Estádio Jorjão, casa do clube do interior paulista. O confronto será válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.