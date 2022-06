Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/06/2022 16:18

Rio - Uma das principais promessas da base do Vasco, o meia Andrey Santos, de 18 anos, vem despertando interesse de clubes europeus, mas de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras vem acompanhando de perto a situação envolvendo o jovem e o Cruzmaltino. As duas partes têm conversas por uma renovação.

Andrey Santos no treino do Vasco Daniel RAMALHO/CRVG

Andrey tem contrato somente até março do ano que vem vem e em breve poderá assinar um pré-contrato. Além disso, a multa rescisória do jovem para clubes brasileiros é considerada baixa, no valor de R$ 14 milhões. Apesar disso, de acordo com o jornalista, o Verdão considera antiético realizar o pagamento da multa ou aliciar o jovem neste momento em que sua situação do Vasco ainda não está definida. Porém, o clube paulista não descarta buscar a contratação em um outro momento.

O Barcelona e o PSG já demonstraram interesse no jovem. Com apenas 18 anos, Andrey Santos já assumiu a posição de titular no meio do Vasco. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 13 partidas e marcou uma vez pelo clube carioca.