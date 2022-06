Torcida do Vasco - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 28/06/2022 16:54

Rio - Com pouco mais de seis horas desde a abertura das vendas de ingressos para o duelo com o Sport, os torcedores do Vasco da Gama esgotaram todas as 65 mil entradas disponíveis para o confronto. Agora, restam apenas as gratuidades previstas por lei. O Cruzmaltino informou ainda que, a pedido do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), as vendas para a torcida visitante foram momentaneamente interrompidas.

Este será o sexto jogo consecutivo do Vasco com os ingressos esgotados. Antes, a torcida cruzmaltina também fez sua parte e acabou com as entradas para os duelos contra Bahia, Brusque, Grêmio, Cruzeiro e Operário. Destes, o grande destaque foi a partida contra a Raposa, que foi disputada no próprio Maracanã, e marcou o recorde de público da Série B, até o momento. Na ocasião, 63.609 torcedores estiveram no estádio.

O duelo entre Vasco da Gama e Sport está marcado para o próximo domingo (03), às 16h (horário de Brasília). No entanto, o Cruz-maltino ainda enfrentará o Novorizontino, na quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Jorjão.

Apesar da expectativa por casa cheia para a partida a "guerra" nos bastidores entre Vasco e Flamengo pelo Maracanã continua. O Rubro-Negro entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar derrubar a liminar que obriga o consórcio a liberar o estádio para o Cruzmaltino.