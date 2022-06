Vasco jogará contra o Sport no Maracanã - Daniel Ramalho/Vasco

Vasco jogará contra o Sport no MaracanãDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 28/06/2022 20:00

Mais ingressos para a torcida do Vasco esgotar. O Cruz-Maltino anunciou a venda de entradas do setor Norte F nível 1, para a partida contra o Sport, no Maracanã, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O local fica no entorno do setor destinado aos visitantes.

Vale recordar, que em seis horas os vascaínos esgotaram os 65 mil ingressos disponíveis para o jogo. Em razão da alta demanda, o Gigante da Colina conseguiu a liberação do setor Norte F nível 1 para os seus torcedores.



Já a venda antecipada para os visitantes foi suspensa por solicitação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe). O procedimento foi adotado para evitar que a torcida cruz-maltina compre os bilhetes que são destinados aos rubro-negros. Até agora, já foram vendidos apenas 500 entradas das 4.600 disponíveis.

O Vasco é o único invicto na Série B e, na quarta-feira, vai enfrentar o Novorizontino. Se vencer poderá assumir a liderança pela primeira vez. Mas para isso, o Cruzeiro terá ao menos que empatar.

Confira as informações divulgadas pelo Vasco:

''Boteco que se preze tem que ter a saideira!



Devido a liberação do setor Norte F Nível 1 para a torcida do Vasco, em instantes iremos liberar uma pequena quantidade de ingressos em sociogigante.com



Cupom: BOTECODOGIGANTE

25% OFF em qualquer plano.



Associe-se!''.