Torcida do Vasco no MaracanãFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 29/06/2022 21:32

Rio - A CBF confirmou a alteração da partida entre Vasco e Sport, no próximo domingo (3), às 16h, para o Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão da Série B. Apesar de ainda não constar no site da entidade, o documento que informa aos clubes a modificação já foi emitido, e a decisão judicial foi cumprida para o jogo ser realizado no estádio. Os ingressos da partida foram esgotados.

A mudança na tabela foi publicada nesta quarta-feira. Na ocasião, a CBF mencionou a "solicitação da equipe mandante" e o "cumprimento à decisão judicial vigente". O horário da partida segue às 16h (de Brasília).

O Flamengo deu entrada com um pedido de agravo, na última terça, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na tentativa de reformar a decisão que obriga o consórcio a liberar o Maracanã para o jogo do próximo domingo. O Rubro-negro se baseou no argumento de que, como permissionário, teria prejuízo no gramado do Maracanã.