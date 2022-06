Mauricio Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Mauricio SouzaDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 29/06/2022 12:31

Rio - Mauricio Souza tem no Vasco a principal oportunidade da sua carreira. Após ser auxiliar de Flamengo e Athletico-PR, o treinador recebeu no Cruzmaltino a sua primeira chance para dirigir, sem ser como interino, uma equipe profissional. Apesar dessa vitrine, o comandante descartou qualquer tipo de vaidade e desejo de mostrar ao futebol brasileiro o seu estilo. O desejo do treinador é que o clube carioca retorne para a elite do futebol brasileiro.

"A cara do Mauricio hoje, falo de coração aberto que não importa o time ter minha cara, importa a equipe atuar com responsabilidade e ganhar os três pontos. Mais importante que eu colocar minha cara na equipe é a gente fazer o Vasco subir de divisão", disse o técnico em entrevista ao "GE".

"Claro que quem me conhece sabe que eu gosto de um jogo apoiado, mais posicional, de elaboração de ataque, de bloco alto, de um time pressionante, mas isso está em segundo plano a partir do momento que eu encontro o grupo muito focado, defensivamente muito forte. Eu não tenho nenhum tipo de projeto pessoal aqui dentro, o que tenho é a ambição de fazer o Vasco voltar para a Primeira Divisão", completou.

Apesar de ser discreto, o trabalho de Mauricio tem rendido uma melhora ofensiva do Vasco. Desde a sua chegada no comando do clube carioca, o ataque do Cruzmaltino que era alvo de críticas passou a funcionar melhor.

"A gente sabe que tínhamos que, mesmo que em doses homeopáticas, buscar uma evolução na parte ofensiva, sem esquecer jamais o que trouxe o Vasco a esta colocação, que foi a parte defensiva muito forte. O Vasco tem jogadores de qualidade, e a gente entende que pode ficar um pouco mais com a bola, elaborar um pouco mais o ataque, e é isso que estamos tentando, sem criar nenhum tipo de prejuízo e concorrência com aquilo que a equipe já faz muito bem. Eu acho que a tendência é que a gente melhore gradativamente", avaliou.