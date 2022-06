Jorge Salgado, presidente do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 29/06/2022 11:20

Rio - O Vasco utilizou o perfil oficial da sua TV no Twitter para se desculpar pela publicação de um vídeo em que João Victor Correia Giffoni Hygino, um dos acusados de agredir o torcedor do Fluminense, Pedro Scudieri, em 2017, aparecia provocando o Flamengo. Após a repercussão negativa nas redes sociais, o clube de São Januário acabou apagando o conteúdo.

"A VascoTV lamenta que em vídeo veiculado ontem tenha sido utilizada, involuntariamente, a imagem de uma pessoa acusada de agressão. Tão logo a questão foi identificada, o vídeo foi retirado do ar. O Vasco da Gama pede desculpas pelo incidente e reafirma seu repúdio a qualquer tipo de violência e seguirá na luta por respeito, igualdade e inclusão", disse o perfil.

No vídeo divulgado nas redes sociais, João Victor aparece provocando o Flamengo. O conteúdo tinha como objetivo promover o "Boteco do Gigante", programa da Vasco TV. O cruzmaltino é um dos acusados de agredir Pedro Scudieri. O torcedor do Fluminense ficou internado por 157 dias após o ocorrido.

Em julgamento em 2021, João Victor Correia Giffoni Hygino, assim como Diogo Gabriel de Souza e Diego Augusto Carvalho Ribeiro foram absolvidos das acusações pela tentativa de homicídio de Scudi.