Maurício Souza comanda treino do Vasco - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Maurício Souza comanda treino do VascoFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 29/06/2022 20:39

Rio - Com duas mudanças, o Vasco anunciou a escalação da equipe que enfrentará o Novorizontino, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 15ª rodada do Brasileirão da Série B. O treinador Maurício Souza optou pela entrada de Figueiredo na posição de centroavante, e no retorno de Palacios para formar o ataque do Cruz-Maltino.

Escalação do Vasco Foto: Divulgação/Vasco

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê; Gabriel Pec, Palacios e Figueiredo.

Na tabela da Série B, o Cruz-Maltino é o vice-líder, com 30 pontos, quatro a menos que o Cruzeiro, com 34, e pretende diminuir a distância para colar na liderança do clube mineiro, que enfrenta o Vila Nova, na sexta-feira (1), no Mineirão.