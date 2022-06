Yuri Lara no treino do Vasco - DANIEL RAMALHO/Vasco

Publicado 30/06/2022 12:28 | Atualizado 30/06/2022 12:29

Com a derrota por 2 a 0 fora de casa para o Novorizontino, o Vasco perdeu a invencibilidade de 14 partidas na Série B, mas se mantém em segundo lugar na tabela e com vantagem de nove pontos para o Sport, quinto colocado. Por isso, o volante Yuri Lara não vê motivos para se preocupar com o resultado, mesmo com a atuação ruim.

"Acho que o nosso jogo claramente não encaixou. A gente não acertou nada e fizemos uma partida muito abaixo do que estávamos fazendo. Nós temos que levantar a cabeça e trabalhar, é nossa primeira derrota. A Série B é um campeonato difícil, infelizmente a gente não foi feliz aqui e vamos levantar a cabeça para a partida contra o Sport", afirmou o volante ao Premiere.



Sem tempo para lamentar a primeira derrota, o Vasco contará com o apoio de mais de 60 mil torcedores no Maracanã, domingo às 16h, contra o Sport, para se recuperar na Série B.



"Espero que com a nossa torcida, a gente consiga os três pontos. Vai ser muito importante para a nossa sequência", completou.