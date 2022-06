Mauricio Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 30/06/2022 09:30

Rio - Em sua terceira partida como treinador do Vasco, Mauricio Souza conheceu sua primeira derrota pelo clube carioca. O resultado diante do Novorizontino encerrou uma sequência de 14 jogos de invencibilidade do Cruzmaltino na Série B. Em entrevista coletiva, o treinador admitiu que sua equipe não teve uma boa atuação.

"Acho que o Vasco teve uma noite infeliz, não conseguimos colocar em prática o que a gente imaginava. A gente sabe que vai encontrar adversários que vão competir demais contra a gente. Infelizmente não tem o que falar, o mérito é do Novorizontino por ter conseguido fazer um jogo extremamente qualificado e foram felizes", afirmou.

O Vasco voltará aos gramados no próximo domingo contra o Sport, no Maracanã, com casa cheia. Na opinião de Mauricio, o fim da invencibilidade não irá afetar o bom momento do Cruzmaltino na Série B.

"A gente sente a derrota, mas não muda nada. A gente conversou no vestiário, sabemos que domingo tem uma nova batalha. A Série B vem se mostrando uma das edições mais equilibradas dos últimos tempos. A gente sabia que ia encontrar dificuldade aqui dentro. Saímos tristes com o resultado, mas cientes de que estamos muito bem na competição. No domingo, esperamos sair com os três pontos e dar alegria para a torcida do Vasco da Gama", disse.