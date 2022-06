Quintero - Daniel RAMALHO / CRVG

Publicado 30/06/2022

O zagueiro Juan Quintero vive um bom momento com a camisa do Vasco da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro. Contratado no início da temporada, o colombiano logo atraiu o carinho dos torcedores, virou peça de confiança no sistema defensivo e se tornou um dos líderes do elenco agora comandado por Maurício Souza.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Operário, em São Januário, o defensor marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Em entrevista concedida à imprensa de seu país, Quintero ainda destacou o objetivo do clube em 2022.

"Sem dúvida, esse foi o primeiro propósito que fiz quando concordei em vir e vestir uma camisa tão grande. Nos preparamos e construímos uma equipe muito forte para deixar o clube onde merece (Série A)", disse, em entrevista ao 'Blog Deportivo'.

O colombiano, quando perguntado sobre o clima dos torcedores cruzmaltinos nas partidas da Série B, não poupou elogios. Os jogos do Vasco têm sido marcados por grandes públicos na competição, seja em São Januário ou no Maracanã, onde mandou o duelo com o Cruzeiro e receberá o Sport no próximo domingo (3/7) com a expectativa de mais de 60 mil torcedores.

"O Vasco tem um foco incrível, aonde vamos são 60 mil pessoas que nos apoiam. Tudo isso é muito lindo", destacou o zagueiro.