Torcida do Vasco no MaracanãFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/06/2022 18:12

Rio - Sem decisão da Justiça em relação ao recurso do Flamengo, que tenta derrubar a liminar que libera o jogo contra o Sport, no próximo domingo, no Maracanã, o Vasco segue seu planejamento normalmente. Nesta quinta-feira, após receber o contrato da partida, o clube transferiu R$ 380 mil ao consórcio. Deste valor, R$ 250 mil são referentes ao aluguel e R$ 130 às taxas públicas, como água e luz. As informações são do site "GE".

Apesar de ter autorizado a transferência, o Vasco segue questionando o valor do aluguel, mas irá esperar a Justiça julgar o mérito da causa. O entendimento do Cruzmaltino é que o valor cobrado deve ser R$ 90 mil, o mesmo que é pago por Flamengo e Fluminense.

A demora em relação ao recurso do Flamengo não preocupa o Vasco. O clube da Colina acredita que a liminar não será derrubada e se reuniu nesta quinta com órgãos públicos na sede da Federação do Rio de Janeiro para definir o planejamento da partida.

Vasco e Sport se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Os ingressos para a partida foram esgotados em poucas horas.