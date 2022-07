Maurício Souza, técnico do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 01/07/2022 17:37

Rio - O técnico Maurício Souza pode ter dois importantes desfalques para o confronto com o Sport, no próximo domingo (03). O lateral-direito Gabriel Dias e o meio-campista Nenê reclamaram de dores e são dúvidas para a partida contra o Leão.

O Coordenador do Departamento de Saúde e Performance do clube, Gustavo Caldeira, atualizou a situação dos dois atletas.

Segundo Gustavo, a situação mais complicada é a de Gabriel Dias, que foi diagnosticado com uma tendinite patelar no joelho direito. Foi por este motivo, inclusive, que o jogador de 28 anos foi desfalque na derrota para o Grêmio Novorizontino, na última quarta-feira (29).

"O caso dele é um pouco complicado, ele ainda sente bastante dor. Não consigo dar uma previsão de vai voltar no próximo jogo ou não. Porque, hoje, sexta, ele ainda tem dor, ainda está em tratamento. Ele faz parte do treino indoor e parte do treinamento para não perder a condição. Mas não consigo dar uma previsão porque ele ainda tem dor", disse.

Já o caso de Nenê parece ser bem mais simples. Segundo Gustavo, o meio-campista passou por um exame de imagem, que não identificou nenhuma lesão grave, apenas um edema na panturrilha direita.

"A gente vai avaliar no dia a dia. Hoje ele ainda está com um pouquinho de dor, principalmente apalpando. Mas amanhã creio que ele esteja melhor já, 48h depois do jogo. E aí conseguimos dar uma previsibilidade melhor", comentou Gustavo Caldeira.

Mesmo com as duas dúvidas, o técnico Maurício Souza segue preparando sua equipe para o confronto com o Sport, neste domingo (03), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.