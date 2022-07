Vasco

Yuri Lara fala sobre clima no Vasco após perda da invencibilidade na Série B: 'Não temos tempo para lamentar'

Volante do Cruz-Maltino também projetou a partida contra o Sport, no domingo (3), no Maracanã, em entrevista coletiva nesta sexta-feira

Publicado 01/07/2022 16:41 | Atualizado há 1 dia