Torcida do Vasco no MaracanãFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 02/07/2022 16:02

Rio - A guerra entre o Vasco e o consórcio do Maracanã parece não ter fim. Segundo o site "GE", a exemplo do que já havia acontecido no jogo contra o Cruzeiro, o Cruzmaltino foi proibido de estender faixas institucionais na partida contra o Sport, neste domingo, às 16h.

Entre as frases que seriam exibidas, estavam "Desde 1898 o legítimo club do povo”, “Club de Regatas Vasco da Gama” e “ Respeito, Igualdade, Inclusão”. Elas ficariam localizadas no setor leste, de frente para a transmissão da TV.

Em nota, o Vasco lamentou a postura do consórcio comandado por Flamengo e Fluminense e falou em censura.

"O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta que o consórcio Maracanã, mais uma vez, venha não autorizar o conteúdo de mensagens do Vasco que seriam exibidas na mureta do setor leste inferior, em local frontal às câmeras de tv, que é regularmente utilizado para comunicação institucional dos clubes mandantes.



A mensagem vetada para o jogo CR Vasco da Gama x Sport Clube do Recife é a seguinte:



'Desde 1898 o legítimo club do povo' / 'Club de Regatas Vasco da Gama' / 'Respeito, Igualdade, Inclusão'.



É surpreendente que em pleno século XXI um permissionário de bem público atue de uma forma restritiva, que faz parecer censura. Como sempre, a torcida do Vasco da Gama se encarregará de levar nossos valores e ideais para o estádio".