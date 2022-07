Yuri Lara, do Vasco, projeta partida contra o Sport, no Maracanã - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 01/07/2022 16:41

Rio - O volante Yuri Lara abriu o jogo sobre o clima nos bastidores do Vasco após a perda da invencibilidade de 14 partidas no Brasileirão da Série B. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1), o meio-campista, de 28 anos, também projetou a partida contra o Sport, às 16h, no Maracanã, pela 16ª rodada, e comemorou o retorno ao estádio. Na tabela da competição, o Cruz-Maltino é o vice-líder e soma 30 pontos.

"Sabíamos que uma hora a derrota chegaria. Trabalhamos para que isso não acontecesse. Mas foi um dia ruim para nós, não encaixamos a marcação, nossas tomadas de decisão não deram certo. Infelizmente, a derrota chegou, mas o grupo soube lidar e já está focado no próximo jogo. Na Série B não temos tempo para lamentar", disse Yuri Lara em entrevista coletiva.

"Temos que usar esse jogo como aprendizado, para que não voltemos a cometer os mesmos erros. Estamos com a cabeça boa para seguir forte e conseguir a vitória no Maracanã, com estádio lotado", completou.

"É um dos jogos mais importantes da temporada. O Sport é um adversário direito e que certamente vai brigar por uma das vagas do acesso. Temos que tirar pontos dos times que estão brigando na parte de cima. Será um jogo de seis pontos. E assim como fizemos contra Bahia e Cruzeiro, temos que tirar pontos do Sport. Contamos com a nossa torcida. Os ingressos esgotaram em seis jogos. Extraordinário. Todo jogo é importante, mas esse contra o Sport será um dos mais importantes", concluiu.