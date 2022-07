Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 03/07/2022 17:54

Com Maracanã lotado (mais de 60 mil torcedores presentes), o Vasco tropeçou diante do Sport, em 0 a 0, e chegou a segunda partida seguida sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o time de Mauricio Souza mostrou boa desenvoltura, sobretudo na etapa inicial, e foi melhor que o Leão durante os 90 minutos.

O Vasco fez um bom primeiro tempo diante do Sport, mas não conseguiu balançar a rede. Dominante na partida, o time de Mauricio Souza não sofreu sustos e criou muitas situações de ataque, com direito a bola na trave. Apesar de ter criado boas chances, a equipe vascaína pecou na conclusão das jogadas. Teve várias oportunidades de cruzamento, com liberdade, mas só levou perigo em cabeçadas de Raniel e Boza.

Gabriel Pec e Andrey também foram bem na etapa inicial. Encararam a marcação, furaram as linhas e deram trabalho à defesa do Sport. Quem não foi bem nos 45 minutos iniciais foi Palácios. O jovem entrou na vaga de Nenê, desfalque por conta de lesão muscular, mas não conseguiu corresponder às expectativas.



O segundo tempo começou movimentado no Maracanã e logo aos dois minutos o Vasco quase abriu o placar. Palacios cobra escanteio na cabeça de Leo Matos, que cabeceou forte e obrigou Mailson a fazer uma grande defesa.

Aos 22 minutos, foi a vez e Figuereido levar perigo ao gol de Mailson. O jovem atacante recebeu e chutou de muito longe. O goleiro, adiantado, conseguiu se recuperar para fazer a defesa. Depois disso, o Vasco ficou sonolento e com dificuldade para criar (diferentemente do primeiro tempo).

Além da queda do nível técnico, o Vasco demonstrou desgaste físico na reta final do segundo tempo, mas se manteve melhor que o Sport em campo e acabou ficando no empate sem gols. Com o resultado, o Cruzmaltino chega a 31 pontos e se mantém na segunda colocação da Série B.

O próximo duelo do Vasco é no sábado (9) com o Criciúma, fora de casa, no Estádio Heriberto Hulse, pela 17ª rodada da Série B. O meia Nenê, machucado, não deve ficar à disposição para este confronto.