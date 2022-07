Andrey Santos está no Vasco desde os seis anos - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 03/07/2022 19:02

O Vasco empatou mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez com o Sport, por 0 a 0, diante de mais de 60 mil vascaínos presentes no Maracanã, neste domingo. E para Andrey Santos, a torcida é o principal combustível para empurrar o time à elite do futebol brasileiro.

"Infelizmente não saímos com o resultado que a gente queria. Sabíamos que seria um jogo muito difícil e complicado. Como todos os jogos são na Série B. E não tem o que dizer da torcida, sempre apoiando a gente, sempre acreditando no trabalho e motivando a gente cada vez mais", afirmou.



Com o resultado, o Vasco segue na vice-liderança. Agora, tem seis pontos a menos que o Cruzeiro, líder da competição. Além disso, está com oito pontos acima do quinto colocado, o Criciúma.