Alexandre Pato atualmente defende o Orlando City, dos Estados Unidos - Mark Thor/Orlando City SC

Alexandre Pato atualmente defende o Orlando City, dos Estados UnidosMark Thor/Orlando City SC

Publicado 04/07/2022 13:00

Rio - A 777 Partners está bem perto de assumir oficialmente o futebol do Vasco e com isso novas contratações deverão chegar o clube carioca. De acordo com informações do portal "Vascaino.Net", o nome do atacante Alexandre Pato, de 32 anos, teria sido oferecido ao clube de investimentos norte-americano.

Revelado pelo Internacional, Pato atua no momento pelo Orlando City, clubes dos Estados Unidos. O vínculo do centroavante acaba no final do ano, e o brasileiro já poderia assinar um pré-contrato, podendo deixar a equipe norte-americana sem custos.

Alexandre Pato já teve seu nome ligado ao Vasco por um motivo considerado inusitado. Em 2011, quando defendia o Milan, o atacante comemorou o "Dia dos Namorados", no Brasil, assistindo uma partida do clube carioca ao lado de Barbara Berlusconi, sua parceira na ocasião.

Além do Colorado e do Rossonero, Alexandre Pato defendeu equipes importantes do Brasil como Corinthians e São Paulo; e também do exterior como Chelsea e Villareal. O atacante também já atuou no futebol chinês e joga pelo Orlando City desde 2021.