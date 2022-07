Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/07/2022 10:42

Rio - A situação contratual do meia Andrey Santos, de 18 anos, segue gerando preocupação no Vasco. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o clube carioca estaria incomodado com a postura dos agentes do jovem, que estariam oferecendo Andrey para outras equipes.

Andrey Santos é uma das apostas do Vasco Daniel Ramalho/Vasco

Andrey tem contrato com o Vasco até agosto de 2023. Assediado por equipes do futebol europeu como Barcelona e PSG, além de também interessar o Palmeiras, o jovem já poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de fevereiro do ano que vem. Além disso, o Cruzmaltino deseja uma renovação para aumentar a multa em relação aos clubes do exterior e do Brasil.

O jogador é considerado uma das maiores promessas da base do Vasco. Andrey Santos vem sendo titular do Vasco nas últimas partidas da temporada. Ele atuou em 15 jogos e fez um gol.