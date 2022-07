Torcida do Vasco tem roubado a cena na Série B - Daniel Ramalho/Vasco da Gama

Publicado 04/07/2022 13:09

Rio - Mesmo com dois resultados ruins nas últimas rodadas, contra Novorizontino e Sport, a torcida do Vasco promete dar mais um show pela Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (9), às 16h30, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 17ª rodada.

Isso porque todos os ingressos destinados aos torcedores cruzmaltinos foram comercializados em menos de duas horas desde a abertura das vendas. Foram cerca de 2 mil bilhetes disponibilizados pela diretoria do Criciúma, que também organiza grande festa.

O Tigre está embalado na Série B, com três vitórias nos últimos cinco jogos, o que deixou a equipe na 5ª colocação, com 23 pontos, três a menos em relação ao Grêmio, que abre o G-4.

A expectativa é de mais um público bom no Heriberto Hülse e outra partida complicada para o Gigante da Colina, que precisa reencontrar o caminho das vitórias após duas rodadas.