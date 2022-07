Alex Teixeira pode fechar com qualquer clube - Reprodução

Publicado 04/07/2022 19:10

Rio - Visando reforçar o seu elenco, o Vasco da Gama segue atento em todas as oportunidades no mercado da bola. Após rescindir com o Besiktas, da Turquia, o atacante Alex Teixeira voltou a ter seu nome circulando nos bastidores de São Januário. No entanto, a questão salarial pode dificultar o acerto do jogador com seu clube de origem.

No clube turco, Alex Teixeira tinha um dos maiores salários da equipe, algo totalmente incompatível com a realidade financeira do Vasco da Gama. Então, mesmo sem ter que pagar a multa prevista no vínculo do jogador com o Besiktas, a contratação do brasileiro torna-se quase impossível para o Cruz-maltino. As informações são do portal "GOAL".

Alex Teixeira defendeu a equipe profissional do Vasco da Gama entre 2007 e 2010. Em 2009, o atacante foi um dos principais nomes da equipe, e responsável pelo gol do título da Série B daquele ano. Após deixar o Cruzmaltino, o jogador, que hoje possui 32 anos, atuou pelo Shakhtar Dontesk, da Ucrânia, Jiangsu Suning, da China, e no Besiktas, da Turquia.

Em sua última temporada pelo clube turco, Alex Teixeira esteve em campo em 31 oportunidades, marcando quatro gols e dando uma assistência. O atacante brasileiro teve uma média de 53 minutos nas partidas que atuou.