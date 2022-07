Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama - Rafael Ribeiro / Vasco

Jorge Salgado, presidente do Vasco da GamaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 05/07/2022 12:49

Rio - O meia Andrey Santos, de 18 anos, segue recebendo assédio de clubes europeus. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Barcelona intensificou o interesse no jogador do Vasco e fez uma proposta que poderia render até 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,3 milhões) ao clube carioca.

No entanto, segundo o portal, a proposta não chegou nem até o clube carioca. Isto aconteceu, porque os agentes do atleta não gostaram do desejo do Barcelona de contar com o jovem de imediato e integrá-lo ao seu time B. A empresa de Giuliano Bertolucci está desde abril à frente das tratativas sobre interesse e negociações por Andrey, cuja carreira também é agenciada pelos empresários Fábio Menezes e Flávio Chaves.

Andrey Santos tem contrato até agosto de 2023 com o Vasco, que vem arrastando nos últimos meses uma negociação para renovar. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o clube carioca estaria incomodado com a postura dos agentes do jovem, que estariam oferecendo o jovem para outras equipes.

O jogador é considerado uma das maiores promessas da base do Vasco. Andrey Santos vem sendo titular do Vasco nas últimas partidas da temporada. Ele atuou em 15 jogos e fez um gol. Pelo vínculo atual, a multa rescisória de Andrey é de 30 milhões de euros (R$ 166,1 milhões) para clubes do exterior e R$ 14 milhões para o mercado interno.