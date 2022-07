Léo Matos foi titular do Vasco no empate em 0 a 0 com o Sport - Daniel Ramalho/Vasco da Gama

Léo Matos foi titular do Vasco no empate em 0 a 0 com o SportDaniel Ramalho/Vasco da Gama

Publicado 05/07/2022 15:40

Rio - O empate em 0 a 0 com o Sport, apesar de frustrante, serviu para mostrar que o Vasco pode contar com uma antiga peça no elenco agora comandado por Maurício Souza. Na partida realizada no Maracanã, Léo Matos voltou a atuar após quase quatro meses e não decepcionou.

Antes do confronto diante do Leão, Léo Matos havia sido escalado como titular pela última vez no dia 20 de março, pela fase semifinal do Campeonato Carioca, na derrota do Gigante da Colina por 1 a 0.

Neste período, o jogador viu o ex-técnico Zé Ricardo prestigiar mais as outras opções na lateral direita: Weverton, que começou como titular, e Gabriel Dias, considerado 'dono' da posição no momento, mas que se recupera de uma tendinite patelar.

Léo Matos ganhou nova oportunidade após o desempenho abaixo do esperado por parte de Weverton na derrota por 2 a 0 para o Novorizontino, quando o lado direito da defesa cruzmaltina foi ponto fraco no confronto realizado no interior de São Paulo. Contra o Sport, o jogador foi bem defensivamente e surgiu em lances pontuais como boa opção no apoio da equipe.

Agora sob o comando de Maurício Souza, Léo mostra ser boa opção na posição, já que a presença de Gabriel ainda é incerta para o duelo com o Criciúma, no próximo sábado, pela 17ª rodada da Série B.