Torcida do Vasco vive expectativa por venda da SAFDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 06/07/2022 13:28

Rio - Em comunicado divulgado, o Presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, informou que a Junta Deliberativa do Vasco da Gama se reuniu para tomar as primeiras medidas visando a AGE (Assembleia Geral Extraordinária) que votará pela aprovação da venda de 70% da Vasco SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a empresa norte-americana 777 Partners.

Na reunião realizada em São Januário, foi passado que 6.336 sócios estariam aptos a votar na AGE. No mesmo encontro, ficou definido que o prazo de impugnação da lista se inicia a partir da quinta-feira (7) e vai até o dia 12 de julho.

As impugnações poderão ser feitas presencialmente, nos horários de atendimento da secretaria do clube, ou virtualmente até 23h59 do dia 12 de julho, como informou o clube em nota.

O Vasco segue se movimentando e preparando o terreno para a implementação de um novo modelo político. O Gigante da Colina estuda novas aquisições no mercado de transferências e fortalecimento quanto a estrutura interna.