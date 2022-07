Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 06/07/2022 11:41

Rio - Perto de assumir a SAF do Vasco, a 777 Partners definiu o CT Moacyr Barbosa como uma de suas prioridades. De acordo com o portal "UOL", a empresa pretende destinar cerca de R$ 20 milhões para modernização do local.

Atualmente, o CT do Vasco conta com dois campos, vestiário, academia, refeitório, departamento médico e parte administrativa e ocupam apenas metade do espaço do terreno localizado na na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Ao todo, são 70 mil m². O projeto inicial prevê ainda a construção de mais quatro campos, um mini estádio com capacidade para 2 mil pessoas e um hotel/alojamento. No entanto, ainda não se sabe se a 777 o seguirá.

"Adorei tudo o que vi no CT e como o Vasco está construindo seu futuro. Conversamos sobre o futebol profissional, feminino e base. Gostei muito das instalações, dos campos, da academia e vamos aproveitar a visita para começar a ampliação em termos de campos e novos prédios. Fiquei realmente impressionado", disse o sócio-fundador da 777, Josh Wander, à Vasco TV, em março, ao conhecer o CT.

A 777 também pretende modernizar o CT da base, localizado em Duque de Caxias. O local também passará a receber o futebol feminino.