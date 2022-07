Carlos Palacios valorizou oportunidade recebida entre os titulares do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Rio - Carlos Palacios foi uma das últimas contratações do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro, precisou passar por intenso processo de recondicionamento físico e vem se afirmando na equipe comandada por Maurício Souza.

Em entrevista coletiva concedida no CT Moacyr Barbosa, o chileno, que pode ser titular mais uma vez no Gigante da Colina na partida contra o Criciúma devido a duvida quanto a presença de Nenê, no próximo sábado (9), destacou a importância da sequência de jogos.

"Começar como titular é muito bom para qualquer jogador e joguei dois jogos consecutivos. Estou me sentindo muito bem. Cada jogo vou melhorando, mas sempre tenho coisas a melhorar também. Tanto técnica quanto taticamente. Tento ver os erros dos jogos como coisa boa, mas vou buscar o melhor sempre, que acho que falta muito para chegar no meu máximo. Fico muito contente por seguir jogando e fazer o melhor sempre", disse Palacios.

A titularidade do camisa 19 foi conquistada após o belo gol de falta marcado na vitória por 3 a 0 sobre o Operário, em São Januário. No entanto, quanto iniciou entre os 11, o Cruzmaltino não conseguiu deixar o gramado com três pontos. Palacios pode ter mais uma vez tal status e projetou o duelo com o Criciúma.

"Acho que vai ser um jogo difícil, como são todos os jogos. O Criciúma tem uma proposta de jogo muito boa e com grandes jogadores. Mas nós temos que ser protagonistas, temos que jogar nosso jogo e ter a tranquilidade e paciência durante todo o jogo. São 90 minutos muito importantes e acho que esse jogo pode marcar muito para nós. Acho que tivemos uma motivação muito grande de tentar fazer o melhor de cada um e conquistar os três pontos", disse.