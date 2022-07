Mauricio Souza, treinador do Vasco - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 07/07/2022 18:26

Rio - O Vasco terá desfalques importantes na partida contra o Criciúma, no próximo sábado, ás 16h30, no no Estádio Heriberto Hulse, pela 17ª rodada da Série B. De acordo com o site "GE", Nenê e Gabriel Dias ainda não se recuperaram de suas lesões e estão fora da viagem para Santa Catarina.

Nenê segue tratando dores na panturrilha, que surgiram na partida contra o Novo Horizontino, no último dia 29. Já Gabriel Dias se recupera de uma tendinite patelar no joelho direito e não atua desde a 14ª rodada, contra o Operário. Com isso, Léo Matos e Palácios devem ser mantidos no time titular.

Além de Nenê e Gabriel, Maurício Souza também não poderá contar com Edimar e Gabriel Pec. A dupla recebeu terceiro cartão amarelo na partida contra o Sport e cumprirá suspensão automática.