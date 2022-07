Mauricio Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 07/07/2022 17:43

Rio - O meia Isaque não joga mais pelo Vasco. Nesta quinta-feira, o Cruzmaltino anunciou que irá rescindir o contrato com o jogador, que está a caminho de outra equipe da Série B.

Isaque ao lado do fisiologista do Vasco Gustavo Henriques Rafael Ribeiro/Vasco "O Vasco informa que o atleta Isaque terá vínculo rescindido com o clube e vai vestir a camisa de outra equipe da Serie B", disse o clube.

Isaque não conseguiu engrenar com a camisa do Vasco. Foram apenas oito partidas pelo clube, sendo duas na Série B. Criticado pela torcida no Campeonato Carioca, o jogador não vinha sendo relacionado.



Isaque é o segundo reforço contratado em 2022 que deixa o clube. Antes dele, Luís Cangá, que tinha um contrato curto, decidiu não renovar e saiu antes do início da Série B.