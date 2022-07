Dirigentes da 777 Partners em visita ao CT Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Dirigentes da 777 Partners em visita ao CT Moacyr BarbosaRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 07/07/2022 19:45 | Atualizado 07/07/2022 20:03

Rio - Enquanto aguarda a finalização da venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a 777 Partners, a diretoria do Vasco da Gama já iniciou o planejamento da postura do clube na próxima janela de transferências. Na ideia do departamento de futebol do clube, cinco posições necessitam de reforços: lateral-direita, lateral-esquerda, dois pontas (um para cada lado) e um centroavante. Mesmo ainda sem definir nomes, o Cruzmaltino já decidiu que não vai atrás de medalhões e busca rejuvenescer o elenco. As informações são do jornalista Joel Silva, do site "Jogada10".

Alguns nomes chegaram a ser estudados pelos dirigentes, mas tudo depende, ainda, do acordo com a 777 Partners. No entanto, a venda da SAF deve ser concretizada apenas no começo de agosto, o que pode acabar dificultando as negociações. Por outro lado, o Vasco vive a expectativa de um possível adiantamento por parte dos investidores americanos, algo que acabou não ocorrendo na última janela de transferências.

No entanto, mesmo com a ajuda financeira da empresa norte-americana, a diretoria do Cruz-maltino sabe que dificilmente fará grandes investimentos. Isto porque, muitos jogadores não tem o desejo de jogar a Série B. Então, o foco do departamento de futebol, no momento, é contratar jovens atletas que possam ajudar o clube a voltar para a elite do futebol nacional, e que possam compor elenco nos próximos anos.

Enquanto aguarda por novos reforços, o técnico Maurício Souza segue com a preparação de seu elenco para os próximos compromissos. Neste sábado (09), o Vasco da Gama enfrentará o Criciúma, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.