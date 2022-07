Roberto Duque Estrada - Reprodução / Vasco

Publicado 08/07/2022 13:55

Rio - O Vasco da Gama organizou uma entrevista coletiva para esclarecer tópicos sobre a venda de 70% da sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol) à empresa americana 777 Partners. Nela, falaram o Primeiro e o Segundo Vice-Presidentes, Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada.

Em um dos temas, Estrada informou que o Cruzmaltino poderá, com aval da CBF, transferir os ativos para a empresa em meio a temporada nacional. A mudança de contratos para outro CNPJ não costuma ser permitida com calendário ativo do Campeonato Brasileiro.

"Uma coisa importante é que a CBF autorizou a transferência dos direitos federativos de todos os jogadores que estão disputando a Série B antes do fim do campeonato. Não vai ser necessário então fazer dois aportes, o Vasco vai aportar seus ativos de uma única vez", informou Roberto Estrada.

Com a AGE (Assembleia Geral Extraordinária) para aprovação do novo modelo organizacional do clube, a tendência é de que a 777 assuma imediatamente o comando do futebol. Carlos Roberto Osório explicou os passos a serem dados.

"Aprovada a SAF, imediatamente vai ser constituída a Vasco SAF, que receberá todos os ativos do futebol ao patrimônio dessa empresa, junto com todo o departamento de futebol, incluindo funcionários. O que está combinado é fazer uma transição tranquila, estamos afinados, temos uma visão comum de futuro e tudo será feito para termos um ano tranquilo até conseguirmos o objetivo de voltar à Série A."