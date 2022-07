Alex Teixeira - DIVULGAÇÃO

Publicado 08/07/2022 13:19

Rio - O Vasco definiu um velho conhecido de sua torcida como alvo para a próxima janela de transferências. De acordo com o "Papo na Colina", o clube abriu negociações para a volta de Alex Teixeira, de 32 anos, que está livre no mercado após deixar o Besiktas-TUR.

De acordo com o veículo, as conversas ainda estão em fase inicial e o Vasco quer entender quais são os planos do atleta para o futuro. A ideia é apresentar um projeto para que ele volte a defender o clube que o revelou.

Alex Teixeira deixou o Vasco em 2010, quando foi negociado com o Shakhtar Donetsk-UCR. O jogador também teve passagem pela China, além do Besiktas, mas nunca escondeu seu carinho pelo Cruzmaltino.