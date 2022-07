Alex Teixeira - Divulgação / Jiangsu

Alex TeixeiraDivulgação / Jiangsu

Publicado 09/07/2022 13:20

Rio - A contratação do atacante Alex Teixeira é realmente desejo do Vasco. O jogador, de 32 anos, chegaria para ser o primeiro "grande presente" da 777 Partners para o clube carioca. No entanto, o período do contrato do jogador com o Cruzmaltino pode ser curto. Alex teria interesse de jogar no Brasil somente até o fim do ano.

O interesse do Vasco na contratação do atacante foi noticiado em primeira mão pelo "Papo de Colina". O Cruzmaltino irá propor o jogador um projeto de retorno ao clube carioca. A 777 Partners que irá assumir em breve o controle do futebol do clube carioca tem papel fundamental na negociação.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira foi um dos destaques do título da Série B em 2009. No ano seguinte, o jogador se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Em 2016, ele acabou aceitando uma proposta do Jiangsu Suning, da China. No ano passado, Alex atuou pelo Besiktas, da Turquia.