Publicado 08/07/2022 16:04

Rio - Já em território catarinense, o Vasco da Gama finaliza sua preparação para o confronto com o Criciúma, no próximo sábado (09). Após perder a invencibilidade para o Novorizontino, e empatar sem gols com o Sport, no Maracanã lotado, o técnico Maurício Souza terá mais algumas preocupações. Desta vez, quatro jogadores titulares estarão de fora do duelo com o Criciuma: Edimar e Gabriel Pec, suspensos, além de Nenê e Gabriel Dias, que estão lesionados. Mesmo com os desfalques, o técnico crê em um resultado positivo longe do Rio.

"São jogadores que vinham atuando, são jogadores importantes, mas acredito no grupo. O Léo substituiu o Gabriel no jogo passado e fez uma partida muito boa. O Palacios também foi bem. Temos uma equipe, um plantel, que pode dar conta desses desfalques. Acreditamos que vamos fazer um bom jogo. Temos que valorizar quem está aqui. São jogadores com capacidade e estão prontos para esse desafio. Queremos voltar para casa com os três pontos", disse Maurício, em entrevista coletiva.



O treinador também fez elogios ao Criciúma, e disse que o duelo promete ser equilibrado, com ambas as equipes podendo garantir os três pontos. "O Criciúma vem de bons resultados e alcançou a quinta colocação por conta disso. Sabemos da dificuldade que é jogar contra eles no Heriberto Hulse. Essa Série B tem se mostrado extremamente igual, competitiva e para alcançarmos nosso objetivo não temos que escolher adversário. Precisamos fazer o nosso papel em todos jogos. É o que procuraremos fazer lá em Criciúma para conquistarmos os três pontos", finalizou.



Vasco da Gama e Criciúma se enfrentam neste sábado (09), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino deseja voltar a vencer para não ter sua posição confortável no G-4 da Série B ameaçada.