Bruno Nazário não joga mais pelo VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 08/07/2022 15:16

Rio - Bruno Nazário não joga mais pelo Vasco. Nesta sexta-feira, o meia encaminhou um acerto com o Juventude. Ele chegou a treinar nesta manhã com o restante do elenco cruzmaltino, mas foi cortado da partida contra o Criciúma, neste sábado, no Estádio Heriberto Hülse.

Nazário chegou ao Vasco em janeiro e foi titular em boa parte do Campeonato Carioca. No entanto, acabou perdendo espaço após o início da Série B, especialmente após a contratação de Palácios. Com a camisa cruzmaltina, foram apenas 17 partidas e dois gols.

A saída de Bruno Nazário é a terceira do Vasco nesta semana. Antes dele, Isaque teve seu contrato rescindido e deve assinar com o Guarani, enquanto MT foi emprestado ao Goiás.