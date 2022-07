Anderson Conceição - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 09/07/2022 20:05

Santa Catarina - Após dois tropeços seguidos, o Vasco voltou a vencer na Série B. Um dos destaques da vitória sobre o Criciúma, o zagueiro Anderson Conceição exaltou a dificuldade de conquistar um resultado positivo contra o clube catarinense, dentro do Heriberto Hülse.

"Ganhar do Criciúma aqui dentro, quando a torcida enche, é muito difícil. A gente tinha que saber que pagaríamos um preço. 100% aqui ia ser pouco hoje para conseguir a vitória. Tecnicamente não fizemos uma partida de encher os olhos, mas o que valeu foi o espírito e a entrega", disse.

O resultado positivo reduziu a distância do Vasco para o Cruzeiro na liderança da Série B. A Raposa perdeu para o Guarani e com os três pontos, o Cruzmaltino agora está a quatro do clube mineiro. O defensor reiterou que o objetivo do clube carioca é o acesso e posteriormente o título.

"Nosso grupo vem se mostrando muito vivo na competição, mas manter os pés no chão, porque não chegamos onde a gente quer", disse.