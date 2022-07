Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 10/07/2022 16:17

Rio - A negociação do Vasco com Alex Teixeira segue evoluindo. O Cruzmaltino terá uma reunião nesta terça-feira com os representantes do jogador. O presidente Jorge Salgado adotou um tom otimista em relação a contratação do atacante.

"Sim. O negócio vai andar (reunião nesta semana). A gente vai tentar fechar com ele (Alex Teixeira)", afirmou em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos".

De acordo com informações do portal "Torcedores.com", Alex Teixeira também recebeu uma sondagem do Espanyol, de Barcelona, porém, o Vasco continua confiante em relação a um desfecho positivo.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira foi um dos destaques do título da Série B em 2009. No ano seguinte, o jogador se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Em 2016, ele acabou aceitando uma proposta do Jiangsu Suning, da China. No ano passado, Alex atuou pelo Besiktas, da Turquia.