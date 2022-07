Raniel comemora gol do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 09/07/2022 18:35 | Atualizado 09/07/2022 19:43

Santa Catarina - Após tropeçar contra Novorizontino e Sport, o Vasco voltou a vencer na Série B. Em duelo contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, a equipe carioca conseguiu o seu gol logo no começo da equipe e administrou até o fim a vitória por 1 a 0. Raniel foi autor do gol único da partida. Com o resultado, o Cruzmaltino aproveitou a derrota do Cruzeiro para o Guarani, em Campinas, e reduziu a vantagem do líder para quatro pontos na competição.

Segundo colocado na Série B, o Vasco volta a jogar no próximo sábado, dia 16, contra o Sampaio Corrêa. A partida será disputada no Castelão, no Manharão, às 16h30. Já o Criciúma encara a Ponte Preta, na próxima sexta-feira, novamente no Heriberto Hülse.

O Vasco começou pressionando o Criciúma. Com apenas seis minutos, Andrey Santos recebeu lançamento e tentou a finta, a bola tocou na mão de Cadu dentro da área. Após a revisão do VAR, o árbitro Leandro Vuaden assinalou pênalti. Na cobrança, Raniel só deslocou o goleiro Gustavo e abriu o placar para o clube de São Januário.

Em desvantagem, o Criciúma precisou buscar mais as ações ofensivas. Aos 17 minutos, após trama bem elaborada na entrada da área, Arilson acabou finalizando e goleiro Thiago Rodrigues fez boa defesa, salvando o Vasco. Sete minutos depois, o clube carioca respondeu. Riquelme cruzou e Andrey Santos cabeceou para fora, assustando os donos da casa.

Aos 26 minutos, o Vasco teve uma chance incrível de ampliar. Riquelme deu belíssimo passe para Raniel que saiu na cara do gol, porém, o atacante cruzmaltino acabou se atrapalhando e finalizou para defesa do goleiro Gustavo, que salvou o Criciúma. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Anderson Conceição cabeceou e a bola passou perto da meta do clube catarinense.

Mesmo na frente do placar, o Vasco continuava sendo mais perigoso. Aos 33 minutos, Palacios finalizou de fora da área, a bola desviou na zaga do Criciúma e assustou Gustavo. Sete minutos depois, o Criciúma voltou a assustar. Após cruzamento pela esquerda, Anderson Conceição falhou e a bola sobrou para Arison, que finalizou de fora da área e Thiago Rodrigues apareceu para salvar o Vasco.

Na reta final do primeiro tempo, o Tigre ensaiou uma pressão e foi superior. A melhor chance aconteceu aos 42 minutos. Após levantamento para a área, Caio Dantas ganhou na cabeça da zaga do Vasco e cabeceou para boa defesa de Thiago Rodrigues.

O segundo tempo começou com o Vasco criando a primeira oportunidade. Aos três minutos, Palacios achou Raniel, que invadiu a área, o atacante tentou passar por Gustavo, mas o goleiro do Criciúma deu um tapa na bola, evitando o segundo gol do clube carioca.

Aos 19 minutos, o Criciúma voltou a ter uma boa oportunidade. Novamente Arilson teve espaço e acabou finalizando para fora, assustando o goleiro Thiago Rodrigues. O Vasco respondeu aos 26 minutos. Andrey Santos chegou com perigo pela direita e finalizou na trave do Criciúma.

Nos últimos minutos, os donos da casa voltaram a ensaiar uma pressão, porém, sem muita organização. Com muitos cruzamentos para a área, a defesa cruzmaltina levou a melhor na maioria e quando isso não aconteceu Thiago Rodrigues apareceu para garantir os três pontos para os cariocas.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0x1 VASCO



Estádio: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Árbitro: Leandro Vuaden

Assistentes: Célio Amorim e Leirson Peng Martins

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Marcelo Hermes (CRI), Figueiredo (VAS), Andrey (VAS), Thiago Rodrigues (VAS)

Cartões vermelhos -

Gol: Raniel 8/1T (VAS)



CRICIÚMA: Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Kadu e Marcelo Hermes (Hélder); Léo Costa (Rômulo), Arilson, Marquinhos Gabriel e Lucas Xavier (Lohan); Felipe Mateus (Renan Bressan) e Caio Dantas. Técnico: Cláudio Tencati.



VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme (Luiz Henrique); Yuri, Andrey (Zé Gabriel) e Palacios (Matheus Barbosa); Figueiredo (Zé Santos), Raniel (Getúlio) e Erick. Técnico: Maurício Souza.