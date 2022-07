Alex Teixeira - DIVULGAÇÃO

Alex TeixeiraDIVULGAÇÃO

Publicado 11/07/2022 10:52

Rio - A possibilidade de Alex Teixeira voltar ao Vasco está se tornando cada vez maior. De acordo com o portal "Jogada 10", a 777 Partners, empresa que está adquirindo 70% da SAF do clube carioca, já deu o aval para a contratação do meia-atacante.



Na próxima terça-feira, Alex Teixeira e seus representantes se reunirão com o gerente de futebol do Vasco, Carlos Brazil. O interesse do Cruzmaltino animou o jogador, que sempre demonstrou seu carinho pelo clube, e as conversas têm evoluído bem. O avanço, inclusive, fez com que o Botafogo, que também estava interessado em Alex, recuasse.



Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira foi um dos destaques do título da Série B em 2009. No ano seguinte, o jogador se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Em 2016, acabou aceitando uma proposta do Jiangsu Suning, da China. Está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Besiktas, há alguns dias. Pelo clube turco, foram 31 jogos, com quatro gols e uma assistência.