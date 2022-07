Evander, cria da base do Vasco - Reprodução/Instagram Evander

Publicado 11/07/2022 14:59

Rio - O meio-campista Evander, cria da base do Vasco da Gama, pode estar de time novo em breve. O jogador, que atualmente defende o Midtjylland, da Dinamarca, está no radar do Galatasaray, da Turquia, e pode ser negociado. O clube turco, inclusive, já apresentou uma proposta, e mantem conversas diárias com os dinamarqueses. Caso a transferência se concretize, o Vasco terá direito a 3.5% do valor da negociação. A informação é do portal "GE".

Ainda segundo o site, a primeira proposta do clube turco varia entre 10 e 15 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões e R$ 80 milhões, na cotação atual). Caso os valores se confirmem, o Cruz-maltino receberia entre R$ 1.8 milhão e R$ 2.8 milhões.

Na próxima temporada, o Galatasaray não disputará as principais competições continentais. Recentemente, o clube demitiu o técnico catalão Domènec Torrent, por conta dos maus desempenhos. Para seu lugar, o clube optou por investir pesado e contratar o turco Okan Buruk, que chega para sua terceira passagem na equipe, sendo a primeira como treinador.

Desde sua chegada no culbe dinamarquês, Evander tem sido um dos principais nomes da equipe. Na última temporada, o meio-campista esteve em campo em 47 partidas, marcando 17 gols e dando 11 assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 84 minutos em campo por partida disputada.