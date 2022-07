Bruno Nazário chegou ao Vasco no início de 2022 - Divulgação/Vasco

Publicado 12/07/2022 15:14

Rio - Após passagem curta e sem destaque, o meia Bruno Nazário se despediu do Vasco na tarde desta terça-feira (12) através de suas redes sociais. O jogador, contratado no início da temporada pelo Cruzmaltino, está de malas prontas para defender o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Sentimento de gratidão por tudo que vivi aqui. Agradeço a cada um que me incentivou e acreditou em meu trabalho, desde a diretoria, companheiros de equipe, até essa torcida apaixonada. Vou para um novo desafio, mas seguirei torcendo de longe para que o clube volte para o lugar que nunca deveria ter saído. Obrigado a todos!", disse o jogador.

Nazário disputou 17 jogos com a camisa do Gigante da Colina, sendo apenas cinco nesta edição da Série B, marcou dois gols e deu uma assistência. O meia ganhou sequência no Estadual, mas foi passado para trás no plantel.

Agora, o jogador chega ao Juventude para ocupar a principal carência da equipe comandada por Umberto Louzer: a articulação de jogadas. Desde a saída de Mauro Zárate, o Papo procura por um meio-campista com tais características.