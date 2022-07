Publicado 12/07/2022 12:00

Rio - O Vasco está bem perto de acertar com Alex Teixeira. No entanto, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o acordo não deverá ser finalizado nesta terça-feira. Haverá uma reunião entre as partes no dia de hoje, porém, é pouco provável que o negócio já seja sacramento.

No entanto, há um clima de muito otimismo em relação ao retorno do jogador. Alex Teixeira retornou ao Rio na última sexta e já sinalizou que tem interesse em voltar a vestir do Vasco. Esse é um dos principais motivos da confiança por parte do clube. Além disso, Thaís Cristina, esposa do jogador, está grávida do terceiro filho do casal, o que pode pesar na balança a favor de uma volta para casa.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira foi um dos destaques do título da Série B em 2009. No ano seguinte, o jogador se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Em 2016, ele acabou aceitando uma proposta do Jiangsu Suning, da China. No ano passado, Alex atuou pelo Besiktas, da Turquia.