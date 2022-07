Alex Teixeira foi sonho de consumo da torcida do Vasco - Rafael Ribeiro

Alex Teixeira foi sonho de consumo da torcida do VascoRafael Ribeiro

Publicado 12/07/2022 12:51

Rio - Alex Teixeira é o novo reforço do Vasco. Nesta terça-feira, o meia-atacante aceitou o projeto oferecido pelo Cruzmaltino e acertou sua volta ao clube que o revelou após 12 anos. O contrato, a princípio, será até o fim da Série B. A informação foi dada pelo repórter Lucas Pedrosa.

O Vasco começou a "namorar" Alex Teixeira nos últimos dias, após o jogador anunciar sua rescisão com o Besiktas-TUR. O atleta não tinha planos de voltar ao Brasil neste momento, mas se animou com o interesse do Cruzmaltino, clube pelo qual nunca escondeu seu carinho.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira foi um dos destaques do título da Série B em 2009. No ano seguinte, se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e em 2016, acabou aceitando uma proposta do Jiangsu Suning, da China. Está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Besiktas, há alguns dias. Pelo clube turco, foram 31 jogos, com quatro gols e uma assistência.