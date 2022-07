Alex Teixeira é o novo reforço do Vasco - Reprodução

Publicado 12/07/2022 16:17

Rio - “Não quero mais dinheiro. Eu quero jogar no Vasco e ajudar”. Essa foi a frase escutada por dirigentes do Cruzmaltino na reunião que selou a contratação de Alex Teixeira, nesta terça-feira, no CT Moacyr Barboza. O jogador deixou claro no encontro seu desejo de voltar a vestir a camisa do clube carioca. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Antes do encontro, o departamento de marketing do Vasco foi acionado para que o projeto apresentado a Alex se tornasse mais atrativo, sem extrapolar o teto salarial do clube. Vitor Roma, responsável pelo setor, montou um plano que foi apresentado na reunião, onde Alex seria beneficiado caso o clube batesse algumas metas envolvendo sócio-torcedor. No entanto, o jogador demonstrou que não seria a parte financeira que o afastaria do Vasco.

Alex Teixeira assinará com o Vasco apenas até o fim da Série B. Sendo assim, o plano desenvolvido pelo marketing segue pronto e pode ser usado em uma futura renovação.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira foi um dos destaques do título da Série B em 2009. No ano seguinte, se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e em 2016, acabou aceitando uma proposta do Jiangsu Suning, da China. Está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Besiktas, há alguns dias. Pelo clube turco, foram 31 jogos, com quatro gols e uma assistência.