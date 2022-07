Juninho, volante do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 12/07/2022 15:29

Rio - O ex-zagueiro Leandro Castán anunciou, na última segunda-feira (11), sua aposentadoria dos gramados. Aos 35 anos, o ex-jogador de clubes como Vasco, Corinthians e Atlético-MG recebeu muitas mensagens carinhosas de torcedores e jogadores. Entre eles, o jovem volante Juninho, de 21 anos, que chegou a jogar ao lado de Castán no Cruz-maltino, que disse ter ficado feliz em atuar, mesmo que por pouco tempo, com o zagueiro.

"Obrigado por tudo capitão! Cada palavra que me deu e sempre tentou me ajudar. Você é referência total. Mais uma vez obrigado por tudo e fico feliz de ter jogado um pouquinho ao seu lado", disse o volante do Vasco.

Leandro Castán defendeu o Vasco da Gama entre 2018 e 2021. Pelo Cruz-maltino, o zagueiro atuou em 113 partidas, marcando dois gols e dando duas assistências para seus companheiros, obtendo, ainda uma média de 87 minutos em campo por partida disputada.