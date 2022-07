Alex Teixeira retorna ao Vasco após 12 anos - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/07/2022

Rio - O Vasco oficializou a contratação de Alex Teixeira, de 32 anos, nesta quarta-feira (13). Revelado pelo Cruz-Maltino, o atacante estava livre no mercado após não estender o contrato com o Besiktas, da Turquia. Com status de grande reforço, o jogador retorna ao clube carioca após 12 anos para disputar o Brasileirão da Série B.

"Hoje é um dia muito especial para mim e toda minha família. Estou voltando para o lugar onde tudo começou e para o clube do meu coração. Nunca escondi de ninguém o carinho que tenho pelo Vasco e o meu desejo de voltar, então estou muito feliz com esse momento. É a realização de um sonho. Não há sensação melhor que voltar para casa. Não vejo a hora de reencontrar o torcedor e fazer minha primeira partida. O que posso garantir é que vou fazer o meu melhor para recolocar o Vasco no seu devido lugar", destacou Alex Teixeira.

O atacante despertou o interesse de outros clubes brasileiros, mas deu a prioridade ao Vasco, onde afirmou que gostaria de retornar. Por outro lado, Alex Teixeira chegou a abrir conversas com o Botafogo, mas a chegada do Cruz-Maltino em uma negociação decidiu o rumo do jogador.

Em 2009, Alex Teixeira foi vendido pelo Vasco para o Shakhtar Donetsk. O atacante defendeu o clube ucraniano por seis temporadas até se transferir para o Jiangsu Suning, da China, onde ficou por cinco anos. Em seguida, o jogador foi contratado pelo Besiktas, da Turquia, em 2021.