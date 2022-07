Vitinho atuando pelo Vasco da Gama - Thiago Ribeiro/AGIF

Publicado 13/07/2022 17:23

Rio - Vitinho não é mais jogador do Vasco. Na tarde desta quarta-feira, o Cruzmaltino anunciou que rescindiu o contrato com o meia de 22 anos, que foi contratado no início da temporada, mas disputou apenas quatro partidas.

"O Vasco da Gama comunica que o atleta Vitinho não é mais jogador do clube. O meio-campo acertou a rescisão contratual na tarde desta quarta-feira (13/07)", disse o Vasco em comunicado.

Emprestado pelo Corinthians, Vitinho teve pouco espaço no Vasco. O meia passou boa parte do período em que esteve no clube lesionado e na Série B atuou apenas na estreia, contra o Vila Nova, entrando no segundo tempo.

Nos últimos dias, o Vasco já havia rescindido os contratos de Bruno Nazário e Isaque. Os atacantes Vinicius e Laranjeira também devem deixar o clube nos próximos dias.