Torcida do Vasco irá contar com festa de apresentação de Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/CRVG

Torcida do Vasco irá contar com festa de apresentação de Alex TeixeiraDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 14/07/2022 11:36

Rio - O Vasco planeja uma festa para apresentar Alex Teixeira aos torcedores, antes da partida contra o Ituano, na próxima terça-feira, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Por isso, o clube solicitou a mudança de horário do jogo e foi atendido pela CBF. Inicialmente previsto para as 19h, o duelo será às 21h30. A informação é do "GE".

O novo horário da partida permitirá que mais torcedores vascaínos possam estar presentes no estádio no momento da celebração, já que se trata de um dia útil. Com isso, além da boa fase, o Cruzmaltino tem mais um motivo para ter casa cheia. As vendas de ingressos para o jogo irão iniciar na manhã desta sexta-feira (15). A expectativa é que a procura seja grande e a carga se esgote em poucas horas.

Anunciado na noite desta quarta-feira, Alex Teixeira deve começar os treinos nesta semana, mas não possui previsão de estreia. Por conta da abertura da janela de transferências, o jogador já estaria apto a jogar legalmente a partir do dia 18 de julho. Porém, ele ainda passará por um processo de recondicionamento físico pois estava de férias após o fim da temporada europeia.

Antes de encarar o Ituano, o Vasco irá entrar em campo diante do Sampaio Corrêa. A partida, válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será neste sábado, às 16h30, no Estádio Castelão, em São Luís.